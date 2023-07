Την επικείμενη μεταγραφή του Τζόρνταν Χέντερσον στην Αλ Ιτιφάκ... επιβεβαίωσε ένα video στο οποίο ο Άγγλος μέσος φαίνεται να προπονείται με τη νέα του ομάδα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επίσημο «αντίο» του Τζόρνταν Χέντερσον στη Λίβερπουλ μετά από 12 χρόνια και τη μεταγραφή του στην Αλ Ιτιφάκ της Σαουδικής Αραβίας.

Και μπορεί ο Άγγλος μέσος ακόμα να μην έχει ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα, ωστόσο ήδη έχει ξεκινήσει να προπονείται μαζί της. Στα social media μάλιστα διέρρευσε ένα video με τον Χέντερσον να συμμετέχει στην προπόνηση της Αλ Ιτιφάκ στην προετοιμασία της στην Κροατία.

@JHenderson in Al-Ettifaq training in Croatia.

