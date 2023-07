Σύμφωνα με τον φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι αρνήθηκε την πρώτη πρόταση της Γουέστ Χαμ για τον Κόνορ Γκάλαγκερ, η οποία έφτανε τα 47 εκατ. ευρώ.

Chelsea have rejected West Ham first bid for Conor Gallagher around £40m with add-ons. 🚨🔵⛔️



After discussing internally and also with Mauricio Pochettino, Chelsea decided to reject.



