Τις εντυπώσεις κέρδισε η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κυρίως λόγω του - ασυνήθιστου για τους Κόκκινους Διαβόλους - πράσινου χρώματος.

Τον γύρο των social media κάνει η νέα εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι... δίχασαν το κοινό τους παρουσιάζοντας την πράσινη φανέλα που ετοίμασε για εκείνους η Adidas, βασιζόμενη στην αρχιτεκτονική της πόλης. Το σκούρο πράσινο είναι αυτό που κυριαρχεί, ωστόσο «σπάει» από χοντρές λευκές ρίγες και άλλες πιο λεπτές κόκκινες που συμβολίζουν τα χαρακτηριστικά τούβλα των κτιρίων του Μάντσεστερ. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως οι περισσότεροι είτε τη... μισούν είτε τη λατρεύουν.

🏙️ A homage of our city.



This the story of our stripes 💚#MUFC || @adidasFootball