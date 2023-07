Το καλό κλίμα της συνέντευξης Τύπου του Άγγελου Ποστέκογλου κατέστρεψε ένας Γερμανός δημοσιογράφος που σκέφτηκε να κάνει μια... πλάκα στον Ελληνοαυστραλό κόουτς.

Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, που εξαγρίωσε τον Άγγελο Ποστέκογλου, έλαβε χώρα στη συνέντευξη Τύπου του κόουτς της Τότεναμ εν όψει του φιλικού κόντρα στη Λέστερ.

Όπως είναι φυσικό, με την Μπάγερν Μονάχου να πολιορκεί τους Σπερς για την απόκτηση του Χάρι Κέιν, ένα σεβαστό μέρος των ερωτήσεων προς Ελληνοαυστραλό προπονητή αφορούν τον Άγγλο φορ.

Ωστόσο, ένας Γερμανός δημοσιογράφος ξεπέρασε τα όρια. Για την ακρίβεια, αφού ρώτησε τον Ποστέκογλου αν ακόμα αισθάνεται ανήσυχος με αυτό το θέμα, έβγαλε μια φανέλα των Βαυαρών στην πλάτη της οποίας είχε τυπώσει το Νο.9 και το όνομα του Κέιν!

🚨😅| A German journalist brought a ‘Kane 9’ Bayern shirt and showed it to Tottenham Hotspur manager Ange Postecoglou.



Postecoglou: "Did you get a good laugh there? You've come a long way for that. Thank you"



[@Football_LDN] pic.twitter.com/D4OZrEUBYX