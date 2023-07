Ο Κάι Χάβερτς δεν μπόρεσε να σκοράρει ούτε ένα τέρμα σε διαγωνισμό βολέ στην προετοιμασία της Άρσεναλ στην Αμερική και οι φίλοι της έλαβαν τα ιντερνετικά «πυρά» των σχολίων των αντιπάλων τους σχετικά με τον νέο τους παίκτη.

Τόσο τα 75 εκατομμύρια ευρώ του deal όσο και η μετάβαση από την Τσέλσι στην Άρσεναλ δημιούργησαν αρκετό... ντόρο γύρω από τη μεταγραφή του Κάι Χάβερτς στους Κανονιέρηδες. Φυσικά οι πρώτες «κόντρες» μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων σε σχέση με τον Γερμανό δεν θα μπορούσαν να αργήσουν και εν τέλει ήρθαν με αφορμή την επίδοσή του σε έναν διαγωνισμό βολέ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Άρσεναλ στην Αμερική.

Ο 24χρονος δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε καμία από τις 14 προσπάθειές του μέσα από την περιοχή, με το σχετικό video να γίνεται viral και να ξεκινά έναν μικρό... πόλεμο στα social media γύρω από το όνομα του Κάι Χάβερτς. Οι οπαδοί της Τσέλσι δεν έχασαν την ευκαιρία να περιπαίξουν τον άλλοτε ποδοσφαιριστή τους αλλά και τους φίλους της Άρσεναλ σχετικά με τη νέα της μεταγραφή.

Kai Havertz channels his inner Timo Werner, scores zero in Cross & Volley Challenge. Might want to look away Arsenal fans. 🔴⚪️ pic.twitter.com/1MxjaleVHX