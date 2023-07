Ο 13χρονος γιος του Γουέιν Ρούνεϊ, Κάι, στην πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπασε όλα τα κοντέρ, με 56 γκολ και 22 ασίστ.

Ένας νέος Ρούνεϊ φοράει την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σκορπάει τον φόβο στις αντίπαλες άμυνες, όμως ακόμα σε... παιδικό επίπεδο. Ο γιος του εμβληματικού Γουέιν Ρούνεϊ, Κάι, στα 13 του χρόνια αγωνίζεται στις ακαδημίες των Κόκκινων Διαβόλων και μέχρι στιγμής πως το... μήλο ίσως να μην έχει πέσει και τόσο μακριά από την «μηλιά».

Στην πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν στους Κόκκινους Διαβόλους o νεαρός Κάι ήταν «εφιάλτης» για τις αντίπαλες άμυνες, καθώς την τελείωσε με 56 γκολ και 22 ασίστ! Σε λίγα χρόνια ίσως να μιλάμε για νέο Ρούνεϊ με την φανέλα της πρώτης ομάδας...

🚨 Wayne Rooney's Son - Kai Rooney for Manchester United in his First full season 22/23:



- 56 Goals ⚽

- 28 Assists 🎯



Like Father, like Son. 🤝



The Future of Manchester United looks Bright! 👌 pic.twitter.com/yc2QYC1GGK