Στην κορυφή των ομάδων με τις περισσότερες δαπάνες για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Άρσεναλ, η οποία έχει ξοδέψει συνολικά το ποσό των 227 εκατομμυρίων ευρώ.

Αποφασισμένη να επιστρέψει στον θρόνο της Premier League φαίνεται πως είναι η Άρσεναλ! Αν και η περσινή περίοδος ολοκληρώθηκε με μια γεύση πίκρας μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Μάντσεστερ Σίτι, στο Λονδίνο έχουν ανακτήσει τη δίψα τους για τρόπαια.

Και με τον Μικέλ Αρτέτα να ενορχηστρώνει μια ομάδα βελτιωμένη σε όλα τα επίπεδα, η διοίκηση των Gunners αποφάσισε να τον στηρίξει οικονομικά το καλοκαίρι ώστε η νέα σεζόν να συνδυαστεί με τίτλους.

Συγκεκριμένα με τις προσθήκες των Ντέκλαν Ράις, Γιούριεν Τίμπερ και Κάι Χάβερτς, η Άρσεναλ πλέον έχει ξοδέψει το ποσό των 227 εκατομμυρίων ευρώ, όσα καμία άλλη ομάδα δηλαδή στο θερινό μεταγραφικό παζάρι.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστα βρίσκεται η η Παρί Σεν Ζερμέν με έξοδα ύψους 156 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το βάθρο συμπληρώνει η Τότεναμ που έχει ξοδέψει 20 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Στην πρώτη οκτάδα συναντάμε επίσης τις Ρεάλ Μαδρίτης (129 εκατ.), Αλ Χιλάλ (118 εκατ.), Λίβερπουλ (112 εκατ.), Λειψία (111 εκατ.) και Τσέλσι (97 εκατ.).

