Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Sun» η Τσέλσι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του Χάρι Μαγκουάιρ, με τον αμυντικό να επιθυμεί πλέον να φύγει από τη Γιουνάιτεντ αυτό το καλοκαίρι.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ ήταν αποφασισμένος να παλέψει για τη θέση του στο «Ολντ Τράφορντ» αφού την περασμένη σεζόν έπεσε στην ιεραρχία υπό τον Έρικ Τεν Χαγκ. Ωστόσο, ο Ολλανδός τεχνικός αφαίρεσε την αρχηγία από τον Άγγλο στόπερ ενόψει της νέας σεζόν κάτι που έφερε το ξέσπασμά του!

Σύμφωνα με τη Sun, ο Μαγκουάιρ είναι έτοιμος να φύγει από τους «Κόκκινους Διαβόλους» αυτό το καλοκαίρι και η Τσέλσι είναι μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την υπογραφή του μαζί με τη Γουέστ Χαμ, την Τότεναμ και τη Νιούκαστλ.

