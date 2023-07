Ο Κάλβιν Φίλιπς μιλάει για τον πατέρα του που βρίσκεται στη φυλακή: «Δεν τον είχα δει έξι χρόνια»

Εκτός ποδοσφαίρου, η ζωή ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να είναι πιο ταραχώδης από ό,τι πιστεύει το ευρύ κοινό. Μετά τις αποκαλύψεις του Ντέλε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια σειρά έχει ο Κάλβιν Φίλιπς να πει περισσότερα για τη ζωή του.

Σε συνέντευξή του στην Daily Mail, ο 27χρονος Άγγλος αποκαλύπτει ότι πρόσφατα επανασυνδέθηκε με τον πατέρα του που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή: «Νομίζω ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που τον έχω δει».

Παρά τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο ανδρών, ο Φίλιπς λέει ότι η επίσκεψη πήγε τόσο καλά που ήταν «σαν να μην τον άφησα ποτέ». «Έμοιαζε λίγο μεγαλύτερος και όλα αυτά, αλλά ένιωσα σαν την τελευταία φορά που τον είδα. Γελάσαμε, μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο και μιλήσαμε για το πόσο περήφανος ήταν».

Τα αγγλικά ΜΜΕ διευκρινίζουν ότι ο πατέρας της Φίλιπς, ονόματι Μαρκ, εκτίει ποινή φυλάκισης 12 ετών, όχι μακριά από το προπονητικό κέντρο του Λιντς, λόγω παρελθόντος που μοιράζεται μεταξύ βίας και εθισμού στα ναρκωτικά.

Από την πλευρά του, ο Φίλιπς ελπίζει να δει τον πατέρα του έξω σε δύο ή τρία χρόνια και σκοπεύει να τον βοηθήσει να βρει μια κανονική ζωή:

«Του είπα ότι ήθελα να τον βοηθήσω να είναι πιο σταθερός όταν βγήκε από τη φυλακή και να βεβαιωθώ ότι δεν θα επιστρέψει εκεί. Μου είπε, «Το μόνο που θέλω να κάνω τώρα, είναι να ταξιδεύω στον κόσμο και να σε βλέπω να παίζεις».

Kalvin Phillips parle de son père qui est en prison, et qu'il n'a pu voir qu'une seule fois lors des six dernières années. 🫤 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



"Je lui ai dit que je voulais l’aider à être plus stable lorsqu’il sortirait de prison et m’assurer qu’il ne retournerait pas là-dedans. Il m’a… pic.twitter.com/JnusfbhL8z