Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Γουέστ Χαμ διερευνά μια κίνηση για την απόκτηση του αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, μετά τη μεταγραφή του Ντέκλαν Ράις στην Άρσεναλ.

Ο προπονητής της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Μόγιες, είναι διατεθειμένος να προσφέρει στον 30χρονο Χάρι Μαγκουάιρ μια... σανίδα σωτηρίας για να σώσει την καριέρα του, με την προϋπόθεση βέβαια ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δεχτεί σημαντική μείωση αποδοχών για να προσαρμοστεί στο μισθολογικό καθεστώς των "σφυριών".

Η Γιουνάιτεντ είχε βολιδοσκοπήσει τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση κάποιων παικτών της με αντάλλαγμα τον Ντέκλαν Ράις νωρίτερα στη μεταγραφική περίοδο και το όνομα του Μαγκουάιρ ήταν αυτό που έθεσε η Γουέστ Χαμ από πλευράς της, με τη Γιουνάιτεντ να προτείνει επίσης τους Σκοτ ΜακΤομινέι και Άντονι Ελάνγκα.

Θυμίζουμε ότι ο Άγγλος στόπερ κόστισε στους «Κόκκινους Διαβόλους» 80 εκατ. λίρες μετά την ένταξή του από τη Λέστερ το 2019, αλλά ο σύλλογος φέρεται διατεθειμένος να τον παραχωρήσει αν δεχθεί πρόταση ύψους 40 εκατ. λιρών.Ο Μαγκουάιρ πραγματοποίησε μόλις οκτώ συμμετοχές στην Premier League την περασμένη σεζόν και υποχώρησε στην ιεραρχία υπό τον Έρικ Τεν Χαγκ. Παρόλα αυτά, παραμένει τακτικός παίκτης της Αγγλίας.

🔴📰 | Harry Maguire is high on David Moyes’s wanted list at centre-back although West Ham would prefer a loan move to a permanent deal at this stage. [@mcgrathmike, @SamJDean] pic.twitter.com/0RssuFKJXi