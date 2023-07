Ο Φαμπίνιο δεν αναχώρησε με την αποστολή της Λίβερπουλ για προετοιμασία, αφού δέχθηκε την πρόταση της Αλ Νασρ και γίνονται διαπραγματεύσεις για την πώλησή του.

Η Λίβερπουλ αναχώρησε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Γερμανία, αλλά ο Φαμπίνιο δεν βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνους που ταξίδεψαν εκεί και ο λόγος είναι η πρόταση που έχει δεχθεί από την Αλ Νασρ, η οποία αναμένεται να προσφέρει 47 εκατ. ευρώ στους «Ρεντς» για να τον παραχωρήσουν. Αντίθετα, κανονικά ταξίδεψε ο Τζόρνταν Χέντερσον, παρά τη συμφωνία του με την Αλ Ετιφάκ.

Fabinho left out of Liverpool squad for tour to Germany after £40m bid from Al-Ittihad. Jordan Henderson travels. — paul joyce (@_pauljoyce) July 15, 2023

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος, που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με την Λίβερπουλ, έχει αποδεχθεί την πρόταση που του έχει κάνει η ομάδα από την Σαουδική Αραβία και τώρα θα περιμένει να δει την έκβαση των συζητήσεων των «Ρεντς» με την Αλ Νασρ.

🚨🔴🇧🇷 #PL |



◉ Fabinho said yes to join Al-Ittihad. He has accepted a 3-year contract.



◉ Talks ongoing between Liverpool and Al-Ittihad to find an agreement. pic.twitter.com/RPC85T3H3W July 15, 2023

Πάντως στο ενδεχόμενο που τελικά πουληθεί ο Φαμπίνιο, ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ήδη καταρτίσει μία λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του, η οποία αποτελεί από τους Ρομέο Λάβια, Σοφιάν Άμραμπατ, Ράιαν Χράφενμπερχς και Κάλβιν Φίλιπς, όχι απαραίτητα με σειρά προτεραιότητας. Ο Μόισες Καϊσέδο δεν είναι ανάμεσα σ' αυτές, γιατί θεωρείται πως θα κλείσει στην Τσέλσι.