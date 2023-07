Τη στιγμή που ο Κάιλ Γουόκερ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Μπάγερν Μονάχου, στη Σίτι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Παβάρ προκειμένου να τον αντικαταστήσουν.

Δρομολόγιο αντίθετο με εκείνο που σκοπεύει να ακολουθήσει ο Κάιλ Γουόκερ ενδέχεται να διαλέξει ο Μπεντζαμίν Παβάρ.

Τη στιγμή που στην Αγγλία και τη Γερμανία κάνουν λόγο για συμφωνία του Άγγλου μπακ με τη Μπάγερν Μονάχου, νέα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν πως η Σίτι έχει καταλήξει στον Γάλλο αμυντικό για να αντικαταστήσει τον... φευγάτο Γουόκερ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Παβάρ αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των Citizens για να καλύψουν το ενδεχόμενο κενό στην αμυντική τους γραμμή, μιας και πρόκειται για ένα προφίλ που μπορεί να αγωνιστεί τόσο σε σύστημα με τετράδα, αλλά τριάδα στα μετόπισθεν.

Την ίδια ώρα πάντως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους εξετάζουν με τη σειρά τους μια πιθανή κρούση στη Μπάγερν για την περίπτωση του Παβάρ, ο οποίος κοστολογείται από τους Βαυαρούς κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

