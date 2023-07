Την δεύτερη μεταγραφική της προσθήκη ανακοίνωσε η Άστον Βίλα, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση του Πάου Τόρες με 37,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Βιγιαρεάλ.

Εδώ και χρόνια το μέλλον του φημολογούνταν πως βρίσκεται στην Premier League και τελικά οι θεωρίες απέκτησαν πλέον πραγματική υπόσταση.

Ο Πάου Τόρες τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά όχι για ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ που είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με την περίπτωσή του.

Όπως ανακοινώθηκε άλλωστε κι επίσημα, ο Ισπανός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άστον Βίλα η οποία έκλεισε το deal με τη Βιγιαρεάλ στα 37,5 εκατομμύρια ευρώ και τον έντυσε στα χρώματα της ομάδας.

Το φιξ ποσό πάντως από το συνολικό κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 32,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα πέντε συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους για τον 26χρονο διεθνή αμυντικό που μετράει 26 συμμετοχές στην εθνική Ισπανίας.

Την περασμένη περίοδο ο Πάου Τόρες κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ με απολογισμό ένα γκολ.

