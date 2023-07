Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει το tour του στο Καμερούν και επισκέφτηκε το χωριό του πατέρα του, φορώντας παραδοσιακό ένδυμα και με φρουρά που παρέπεμπε σε αρχηγό κράτους, ενώ τον συνόδευαν και στρατιωτικές δυνάμεις που επενέβησαν μάλιστα σε μια μικρή ένταση.

Την ώρα που στην Παρί Σεν Ζερμέν «βράζουν» με τις δηλώσεις του στο «France Football» και τα σενάρια για μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένουν «ζεστά», ο Κιλιάν Μπαπέ ζει μια ξεχωριστή εμπειρία στο Καμερούν, τη γενέτειρα του πατέρα του Βίλφρεντ.

Ο Γάλλος σταρ επισκέφτηκε τις ρίζες του στην αφρικανική χώρα στο πλαίσιο τουρνέ με ουκ ολίγες φιλανθρωπικές δράσεις, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, ενώ τη δεύτερη μέρα του ταξιδιού του οδηγήθηκε στο χωριό του πατέρα του στην Ντουάλα, ονόματι Τζεμπαλέ, φορώντας παραδοσιακό τοπικό ένδυμα.

Η μεταφορά του στο σημείο θύμισε... αρχηγό κράτους, με κομβόι πολλών αυτοκινήτων και στρατιωτικών οχημάτων, ενώ οι δυνάμεις του στρατού και της τοπικής αστυνομίας τον συνόδευαν πεζοί σε όλη τη διάρκεια.

Kylian Mbappé has arrived at the birthplace of his father in Cameroon, wearing traditional dress. pic.twitter.com/gwzYpwQkr2