Σύμφωνα με την Telegraph η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να ανεβάσει την προσφορά της στην Αταλάντα στα 58,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Δανού σέντερ φορ Ράσμους Χόιλουντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την απόκτηση του Μέισον Μάουντ κινείται για να κλείσει τους Αντρέ Ονάνα και Ράσμους Χόιλουντ. Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας έχει δώσει τα χέρια με τους Κόκκινους Διαβόλους και απομένει να βρεθεί η «χρυσή τομή» με την Ίντερ και παράλληλα δουλεύεται και η περίπτωση του 20χρονου σέντερ φορ της Αταλάντα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Telegraph η Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση 58,5 εκατομμυρίων ευρώ στους Μπεργαμάσκι για να κάνει δικό της το wonder kid από την Σκανδιναβία. Πρόκειται για ένα ποσό αρκετά ανεβασμένο σε σύγκριση με τις πρώτες κρούσεις των Βρετανών.

Η Αταλάντα τον αγόρασε το περσινό καλοκαίρι από την Αταλάντα αντί 17,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη του σεζόν στην Ιταλία μέτρησε 10 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 εμφανίσεις. Εναλλακτική του Χόιλουντ για την κορυφή της επίθεσης παραμένει ο Ράνταλ Κόλο Μουανί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

