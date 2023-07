Παίκτης της Άρσεναλ θα συνεχίσει να είναι ο Ρις Νέλσον, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Κανονιέρηδες έως το καλοκαίρι του 2027.

Με τη φανέλα της Άρσεναλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ρις Νέλσον.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Κανονιέρηδες έως το καλοκαίρι του 2027. Υπενθυμίζουμε πως ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ομάδας από το Λονδίνο.

Με τη φανέλα των Λονδρέζων ο Νέλσον έχει καταγράψει 66 εμφανίσεις, έχοντας πετύχει επτά γκολ ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ. Στο παρελθόν έχει περάσει ως δανεικός από τις Φέγενορντ και Χόφενχαϊμ.

«Από τότε που ήρθε μαζί μας σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, ο Ρις έχει προχωρήσει στην ακαδημία μας, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Το ντεμπούτο του Ρις στους ηλικιωμένους ήταν άλλη μια αξιομνημόνευτη στιγμή, καθώς πήρε τον τίτλο μπαίνοντας ως αλλαγή στη νίκη μας στο FA Community Shield το 2017 επί της Τσέλσι στο Στάδιο Γουέμπλεϊ».

