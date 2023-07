Ο Θέσαρ Αθπιλικουετά έπειτα από έντεκα χρόνια στην Τσέλσι αποχαιρέτησε το... σπίτι του και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Ο «κύκλος» του Θέσαρ Αθπιλικουέτα στην Τσέλσι έκλεισε. Ο αρχηγός των Μπλε αποχωρεί από το «Στάμφορντ Μπριτζ» έπειτα από 11 χρόνια και θα επιστρέψει στη La Liga ύστερα από 13 χρόνια εκτός συνόρων, για λογαριασμό της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Λονδρέζοι αποχαιρέτησαν τον Ισπανό «legend» του κλαμπ, ο οποίος στις αποχαιρετιστήριες δηλώσεις του δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνηση του.

«Είναι πραγματικά δύσκολο για εμένα να εκφράσω με λόγια τα συναισθήματα που έχω αυτή την στιγμή. Ήταν απίστευτη η παραμονή μου εδώ και απλά ευχαριστώ σε όλους. Όλα αυτά δεν θα θα είχαν συμβεί χωρίς εκείνους. Τι ταξίδι! Οι στιγμές που ζήσαμε εδώ θα μείνουν μέσα μου για πάντα. Εδώ είναι το σπίτι μου και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Η αγάπη που μου έδειξαν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Ελπίζω να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την σχέση για πάντα.

Φεύγω από την Τσέλσι μετά από 11 χρόνια. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ όλα αυτά, αλλά νιώθω ευγνώμον. Είμαι περήφανος που υπερασπίστηκα το έμβλημα της Τσέλσι και είχα φανταστικές αναμνήσεις τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου. Πέρασα μια ολόκληρη ζωή εδώ, με όλες τις στιγμές που ζήσαμε με συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και προπονητές. Ήταν φανταστικά. Θυμάμαι την πρώτη μου μέρα στο Στάμφορντ Μπριτζ, όταν συστήθηκα στους φιλάθλους, και την τελευταία μέρα, με στιγμές που δεν φανταζόμουν ότι θα ζήσω.

Νιώθω ότι έδωσα τα πάντα. Το αγάπησα και πραγματικά το λάτρεψα. Από όταν ήρθα μου δείξατε την αγάπη σας. Όταν ήρθα, ήρθα σε μια ομάδα που είχε πάρει το Champions League, με αποδυτήρια γεμάτα θρύλους. Ήξερα ότι έπρεπε να δουλέψω σκληρά για να παίξω. Ακόμα θυμάμαι το πρώτο μου παιχνίδι.

Ήταν με την Κ23. Τότε κατάλαβα ότι πρέπει να δουλέψω πραγματικά σκληρά για να μπορέσω να παίξω στην Τσέλσι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα στο «αντίο» του στην Τσέλσι.

