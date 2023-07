Πάει και για Ματέους Φράνκα μετά τον Άνγκελο η Τσέλσι

Η Τσέλσι βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση του Ματέους Φράνκα, μετά το κλείσιμο της συμφωνίας για τον Άνγκελο της Σάντος.

Συνεχίζεται το «παιδομάζωμα» της Τσέλσι, αφού μετά την επιτεύξη της συμφωνίας με την Σάντος για την απόκτηση του Άνγκελο Γκάμπριελ με 15 εκατ. ευρώ, προσπαθεί να συμφωνήσει και με την Φλαμένγκο για τον Ματέους Φράνκα.

Η Τσέλσι προγραμματίζει νέο γύρο συνομιλίων με την βραζιλιάνικη ομάδα για τον 19χρονο επιθετικό μέσο, που έχει μέχρι στιγμής 28 συμμετοχές και τρία γκολ την σεζόν που τρέχει. Το ποσό στο οποίο διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η ομάδα του Λονδίνου είναι στα 20 εκατ. ευρώ ενώ οι Βραζιλιάνοι θέλουν 25 εκατ. για να τον παραχωρήσουν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος σημείωσε μία εξέλιξη και για το deal με τον Άνγκελο λέγοντας πως θα πετάξει στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα για να υπογράψει το νέο του εξαετές συμβόλαιο με την Τσέλσι.

Chelsea have scheduled new round of talks for França with Flamengo. Matheus, being negotiated for €20m fee while Flamengo want at least €25m. 🔵🇧🇷 #CFC



Can confirm again Angelo Gabriel plan to fly to London this week then sign 6 year deal at Chelsea. €15m fee to Santos. pic.twitter.com/zy9AD49yR7