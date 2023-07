Ποτσετίνο: «Εύκολη απόφαση η Τσέλσι, είναι η σπουδαιότερη αγγλική ομάδα τα τελευταία 15 χρόνια»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Τσέλσι παραχώρησε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, τονίζοντας πως οι Μπλε αποτελούν τον σπουδαιότερο αγγλικό σύλλογο της τελευταίας 15ετίας.

Μπορεί ο Μαούριτσιο Ποτσετίνο να είχε ανακοινωθεί από την Τσέλσι εδώ και καιρό, όμως ο Αργεντινός τεχνικός σήμερα (03/07)... σήκωσε και επίσημα τα μανίκια του.

Ο άλλοτε κόουτς της Τότεναμ και της Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίστηκε ενθουσιασμένος αναφορικά με τη νέα του πρόκληση και δικαιολογώντας το «ναι» στην πρόταση των Μπλε... δίχασε - κατά κάποιο τρόπο - με μια ατάκα του το αγγλικό ποδοσφαιρικό κοινό.

Our first words with the new head coach are coming soon! 🎙 pic.twitter.com/GjbznPUGF1