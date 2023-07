Νέο «χτύπημα» για την Τότεναμ, η οποία ήρθε σε συμφωνία με τον - ελεύθερο από τη Σαχτάρ - Ισραηλινό εξτρέμ, Μανόρ Σόλομον, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός στη Φούλαμ.

Το μέλλον του Χάρι Κέιν στην Τότεναμ εξακολουθεί να είναι αβέβαιο, ωστόσο οι Σπερς έχουν μπει για τα καλά σε... μεταγραφικό mood. Και όπως φαίνεται, αφού ανακοίνωσαν τόσο τον Τζέιμς Μάντισον όσο και τον Γκουλιέλμο Βικάριο, βρίσκονται κοντά στην τρίτη τους μεταγραφή.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαίωσε ισραηλινά δημοσιεύματα του προηγούμενου μήνα και μετέδωσε η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου έδωσε τα χέρια με τον Μανόρ Σόλομον. Ο 23χρονος εξτρέμ από το Ισραήλ μένει ελεύθερος από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και αν όλα πάνε καλά με τους κανονισμούς της FIFA θα υπογράψει στην Τότεναμ ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Σόλομον είχε τραβήξει τα ευρωπαϊκά βλέμματα αγωνιζόμενος στην Ουκρανία, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε την πέρασε ως δανεικός στη Φούλαμ, μετρώντας 5 γκολ σε 24 παιχνίδια.

