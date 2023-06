Οι Reds επέλεξαν το... πράσινο για τη δεύτερη φανέλα της νέας σεζόν, εμπνευσμένη από τη χρονιά 1995-96 των Ίαν Ρας και Ρόμπι Φάουλερ.

Η εικόνα της δεύτερης φανέλας της Λίβερπουλ είχε διαρρεύσει από τον περασμένο Μάρτιο. Και μπορεί να μην ήταν ακριβής εν τέλει στο σχέδιο, ήταν όμως 100% στο γεγονός πως η εκτός έδρας εμφάνιση των Reds για τη νέα σεζόν θα είναι πράσινη!

Η Λίβερπουλ έκανε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της πράσινης φανέλας, η οποία είναι εμπνευσμένη από εκείνη της σεζόν 1995-96, με την οποία ο Ίαν Ρας έγραψε τον επίλογο της καριέρας του στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ και ο νεαρός Ρόμπι Φάουλερ σημείωσε την πιο παραγωγική του σεζόν με 36 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Introducing our new 2023/24 @nikefootball away kit. ​



Inspired by the classic strip of the 1995-96 season 🤩 pic.twitter.com/pINgA7ByIF