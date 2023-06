Ο Άλαν Σίρερ θέλει όσο... τίποτα να φύγει από το Νησί ο Χάρι Κέιν για να διατηρήσει το ρεκόρ του και προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο Μόναχο με το αυτοκίνητο του.

Η Μπάγερν Μονάχου τα έχει βρει σε όλα με τον Χάρι Κέιν και σκοπεύει να πιέσει την Τότεναμ για να ολοκληρώσει το μεγάλο «deal» για την αγορά του αρχηγό των Σπερς και της Αγγλίας. Ένας άνθρωπος που έχει... όφελος από το να φύγει ο 29χρονος «killer» από το Νησί είναι ο Άλαν Σίρερ.

Ο άλλοτε επιθετικός των Σαουθάμπτον, Μπλάκμπερν και Νιούκαστλ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Premier League με 260 γκολ και ο Κέιν τον... καταδιώκει, έχοντας μέχρι στιγμής 213. Στη στήλη του στο «Athletic» ο παλαίμαχος Άγγλος φορ ανέφερε μεταξύ άλλων με... μπόλικη δόση χιούμορ: «Αν ο Χάρι θέλει να πάει στην Μπάγερν, θα τον οδηγήσω με το γαμ#[email protected]%! το αμάξι μου. Θα κάνω τα πάντα για να προστατεύσω το ρεκόρ σκοραρίσματός μου στην Premer League».

Alan Shearer will do anything to protect his Premier League goalscoring record 😂 pic.twitter.com/ugcQNLLLWc