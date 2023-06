Σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα, η Άρσεναλ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση που φτάνει τα 122 εκατ. ευρώ μικτά προκειμένου να πείσει την Γουέστ Χαμ να της παραχωρήσει τον Ντέκλαν Ράις.

Μετά την «χυλόπιτα» εισέπραξαν αμφότερες Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ από την Γουέστ Χαμ στις τελευταίες τους προτάσεις για τον Ντέκλαν Ράις, οι «κανονιέρηδες» έκαναν δυναμική ρελάνς, ώστε να είναι εκείνοι που θα κόψουν πρώτοι το νήμα στην «κούρσα» για την απόκτηση του Άγγλου αμυντικού μέσου.

Αυτή τη φορά η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα τίναξε... την μπάνκα στον αέρα, αφού η προσφορά της αγγίζει τα 116 εκατ. ευρώ ενώ προβλέπει και άλλα περίπου 6 εκατ. ως μπόνους. Αν τα «σφυριά» συναινέσουν στην πώληση του Ράις, αυτόματα η μεταγραφή του θα γίνει η ακριβότερη για Άγγλο ποδοσφαιριστή σπάζοντας το ρεκόρ του Τζακ Γκρίλις, που πήγε από την Άστον Βίλα στην Σίτι με 117,5 εκατ. ευρώ.

Στην προηγούμενη πρότασή της η Άρσεναλ είχε φτάσει τα 104 εκατ. ευρώ μικτά ενώ η Μάντσεστερ Σίτι τα 93 εκατ. ευρώ.

Κατά τον Τζέικομπ Στάινμπεργκ, η Γουέστ Χαμ δεν αποδέχθηκε την προσφορά αυτή της Άρσεναλ, αφού δεν είναι ικανοποιημένη από την δομή των πληρωμών που είχε προταθεί, όμως δεν έχει απορρίψει την πρόταση και γίνονται συζητήσεις. Μάλιστα, τα «σφυριά» περιμένουν και την αντιπρόταση των «πολιτών» την Τετάρτη (28/06).

Ahem. West Ham have not accepted Arsenal’s latest bid of £105m for Declan Rice. They are not happy with the payment structure proposed by Arsenal. Talks ongoing - offer itself not rejected out of hand - and West Ham expecting City to bid tomorrow https://t.co/Pg2x6dN9kR