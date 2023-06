Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκλεισαν την είσοδο του Megastore του συλλόγου στο πλαίσιο της τελευταίας διαμαρτυρίας τους κατά της ιδιοκτησίας των Γκλέιζερ.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαμαρτύρονται τακτικά ενάντια στους επί χρόνια ιδιοκτήτες τους το τελευταίο διάστημα και σήμερα (27/06), την ημέρα που η ομάδα ανακοίνωσε τη νέα της φανέλα για τη σεζόν 2023/24 απέκλεισαν την είσοσο του Megastore έξω από το «Όλντ Τράφορντ».

Η τελευταία αυτή διαμαρτυρία έρχεται εν μέσω ευρείας απογοήτευσης για την έλλειψη κινήσεων όσον αφορά την συζητούμενη εξαγορά του συλλόγου. Η προσέλευση μπορεί να μην ήταν μνημειώδης, περίπου 100 οπαδοί εμφάνισαν πανό κατά των Γκλέιζερς, άλλα οι παρόντες απέκλεισαν τη διέλευση προς το μεγαλοκατάστημα για όποιον ήθελε να αγοράσει τη νέα φανέλα της ομάδας.

Σε ανακοίνωση που επιβεβαίωσε εκ των προτέρων τα σχέδια διαμαρτυρίας, ένα γκρουπ οπαδών σημείωσε ότι: «Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών της Γιουνάιτεντ θέλει να δει μια κατάληξη σε αυτή την παρατεταμένη διαδικασία πώλησης, με την πλειοψηφία να υποστηρίζει μια πλήρη πώληση. Η διαμαρτυρία προγραμματίζεται την Τρίτη για να καταστήσουμε σαφές αυτό το μήνυμα».

Ο τελευταίος γύρος των προσφορών ολοκληρώθηκε. Ο σεΐχης Τζασίμ και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος σερ Τζιμ Ράτκλιφ κατέθεσαν αμφότεροι τις προτάσεις τους, αλλά ακόμα δεν υπάρχει εξέλιξη, επτά μήνες αφότου οι Γκλέιζερς ανακοίνωσαν ότι θα «διερευνήσουν στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις για τον σύλλογο».

🚨BREAKING🚨



The #MUFC megastore has been shut due to the #GlazersOut protests👀

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 pic.twitter.com/XrEMzW21PQ