Έτοιμη να βγάλει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της για χάρη του Τζέιμς Μάντισον εμφανίζεται, σύμφωνα με την Telegraph, η Τότεναμ, με τον Άγγλο να αποτελεί διακαή πόθο του Άγγελου Ποστέκογλου.

Τη νέα της ημέρα επιχειρεί να σχεδιάσει η Τότεναμ που ήδη έχει εμπιστευτεί την τύχη της στον Άγγελο Ποστέκογλου, αφού ο Ελληνοαυστραλός αποδείχθηκε ο εκλεκτός του πάγκου της.

Οι Σπερς φυσικά ήδη έχουν αρχίσει να εξερευνούν τις πιθανές μεταγραφικές τους κινήσεις με στόχο την ενίσχυσή τους. Ο ποδοσφαιριστής πάντως που δείχνει, τουλάχιστον με βάση τα όσα αναφέρει η Telegraph, να επιθυμεί όσο κανέναν άλλον ο 57χρονος τεχνικός είναι ο Τζέιμς Μάντισον.

Tottenham are now pushing hard to sign Leicester's England international James Maddison. Clubs still apart on valuation but talks are advancing #thfc #lcfc https://t.co/KB39brsuyK