Οπαδός της Λούτον έκανε τατουάζ το έμβλημα στο κεφάλι του για τον αείμνηστο πατέρα του

Oπαδός της Λούτον έκανε τατουάζ το σήμα της ομάδας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, για να εκπληρώσει μια υπόσχεση που είχε δώσει στον αείμνηστο μπαμπά του.

Ο Μίκι Χάιντ ήταν μόλις 16 ετών όταν υποσχέθηκε στον μπαμπά του, Τέρι, ότι θα έκανε τατουάζ το έμβλημα της Λούτον αν ποτέ η ομάδα κατάφερνε να προβιβαστεί στην Premier League. Στα 37 του σήμερα ο Μίκι δεν αθέτησε την υπόσχεσή του και έκανε τατουάζ το σήμα της ομάδας που υποστηρίζει από παιδί, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στον μπαμπά του, που το 2013 «έφυγε» ξανφικά από τη ζώη.

Μιλώντας γι' αυτή του την υπόσχεση, ο Μίκι ανέφερε: «Είπα στον μπαμπά μου "όταν ο Λούτον φτάσει στην Premier θα κάνω το σήμα τατουάζ στο κεφάλι μου" και μου απάντησε: "Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό στη ζωή μου, γιε μου"». Ο Τέρι δεν πρόλαβε να δει την Λούτον του να προβιβάζεται στα... μεγάλα σαλόνια, αλλά ο γιος του τήρησε ευλαβικά τα λόγια του.

Δείτε τις σχετικές εικόνες:

This Luton Town fan promised his dad that he'd get the club badge tattooed on his head if they ever reached the Premier League 😳



"I was 16 and me and my dad were sitting in our local pub watching Luton play in 2002.



“I said to my dad ‘when Luton get to the Prem I’m getting… pic.twitter.com/eRK9ZWNuNL