Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να είναι ανοιχτή να πουλήσει έως και 12 παίκτες στη θερινή μεταγραφική περίοδο για να συγκεντρώσει ένα ποσό ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών στα ταμεία της.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Daily Mail», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό μεταγραφών της, ο οποίος αυτή την στιγμή ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια λίρες (140 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τους κανονισμούς του FFP.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θέλουν να πουλήσουν ορισμένους παίκτες για να συγκεντρώσουν κεφάλαιο για ενισχύσεις στις θέσεις που «πονάνε». Οι Ντόνι Φαν ντε Μπεκ , Φρεντ και Ελάνγκα έχουν μπει στη λίστα των πιθανών μεταγραφών και κοστίζουν 20 εκατομμύρια λίρες ο καθένας. Εν τω μεταξύ, οι Άλεξ Τέλες, Ερικ Μπαϊγί, Μπράντον Γουίλιαμς μπορούν επίσης να φύγουν από τον σύλλογο, με την τριάδα να εκτιμάται σε περίπου 17 εκατομμύρια λίρες. Όσον αφορά στον αρχηγό Χάρι Μαγκουάιρ, που πολλοί περίμεναν ότι θα φύγει σίγουρα αυτό το καλοκαίρι, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το μέλλον του. Ο σύλλογος σχεδιάζει να κρατήσει τον Άγγλο στόπερ αν δεν λάβει προσφορά αξίας 40 εκατομμυρίων.

Η Νιούκαστλ, εν τω μεταξύ, ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να πουληθεί για 40 εκατομμύρια λίρες. Τέλος, ο Τζέιντον Σάντσο και ο Άντονι Μαρσιάλ θα μπορούσαν επίσης να φύγουν αυτό το καλοκαίρι έναντι 45 και 25 εκατομμυρίων λιρών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, η Γιουνάιτεντ πρόκειται να συζητήσει με τον επιθετικό της Νάπολι, Βίκτορ Όσιμεν καθώς αναζητά σημαντική ενίσχυση στη γραμμή κρούσης. Ο Άντονι Μαρσιάλ, εν μέσω συνεχών προβλημάτων τραυματισμών, σημείωσε μόλις 9 γκολ σε 29 αγώνες σε διάφορες διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, ενώ ο Βέγκχορστ ο οποίος εντάχθηκε στον σύλλογο ως δανεικός από την Μπέρνλι τον Ιανουάριο, σημείωσε μόλις 2 γκολ σε 31 εμφανίσεις.

