Μάντσεστερ Σίτι και Γκβάρντιολ έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία και πλέον μένει να συμφωνήσει και η Λειψία.

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία θέλει να ολοκληρώσει το deal με τη Λειψία.

Ο 21χρονος αμυντικός έχει συμφωνήσει με τους Πολίτες και για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο Νησί πρέπει να συμφωνήσει και η γερμανική ομάδα. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ίδιος ο Πεπ Γκουαρδιόλα εκτιμά τον Κροάτη στόπερ ωστόσο πρόβλημα είναι πιθανό να προκύψει στο κόστος της μεταγραφής. Σύμφωνα με πληροφορίες η Λειψία δεν είναι πρόθυμη να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή με λίγοτερα από 100 εκατ. ευρώ.

Φέτος ο Γκβάρντιολ έπαιξε σε συνολικά 41 παιχνίδια με τη φανέλα της Λειψίας, ενώ σκόραρε και τρία τέρματα.

