Μαντσίνι: «Η αποχώρηση Τονάλι από την Ιταλία σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα»

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι μίλησε για τη μεταγραφή του Σάντρο Τονάλι από τη Μίλαν στη Νιούκαστλ, τονίζοντας πως υπάρχει πρόβλημα για το πρωτάθλημα της Serie A.

Η Νιούκαστλ απέκτησε τον Σάντρο Τονάλι από τη Μίλαν με 70 εκατ. ευρώ και η αποχώρησή του έφερε την αντίδραση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Ο 58χρονος τεχνικός των Ατζούρι σχολίασε αυτή τη μεταγραφή δείχνοντας σε όλους τη δυσαρέσκειά του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα όταν νεαρός ταλαντούχος παίκτης αφήνει το ιταλικό πρωτάθλημα.

«Από μία πλευρά υπάρχει δυσαρέσκεια, εάν ένας νεαρός και άξιος παίκτης όπως ο Τονάλι αφήνει την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από την άλλη βέβαια, θα τον βοηθήσει το ότι θα αγωνιστεί στην Premier League, από τεχνική άποψη θα του κάνει καλό», είπε χαρακτηριστικά ο Μαντσίνι.

