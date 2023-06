Οι νέες φανέλες της Λίβερπουλ βρίσκονται κρεμασμένες στα αποδυτήρια, ωστόσο αυτές των Μάτιπ, Γκόμεζ και Τιάγκο δεν έχουν αντικατασταθεί από τις καινούργιες με το μέλλον τους να είναι αβέβαιο.

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Tik Tok από τα αποδυτήρια της Λίβερπουλ, εκεί όπου βρίσκονται κρεμασμένες οι νέες εμφανίσεις της, ωστόσο σε τρεις παίκτες υπάρχουν ακόμα κρεμασμένες οι περσινές.

Πρόκειται για τους Μάτιπ, Γκόμες και Τιάγκο, με τον κόσμο των Reds να ανησυχεί για το μέλλον τους. Οι Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Τζέιμς Μίλνερ και Ρομπέρτο Φιρμίνο έχουν ήδη αποχωρήσει από το club και στις θέσεις τους υπάρχουν οι περσινές εμφανίσεις τους. Σημάδι ανησυχητικό για τους τρεις προ αναφερθέντες, με τον κόσμο να αναρωτιέται αν θα προστεθούν και εκείνοι στη λίστα των φετινών αποχωρήσεων.

Το συγκεκριμένο γεγονός ωστόσο μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές αριθμών στις φανέλες των ποδοσφαιριστών ή σε κάποιο πρόβλημα εκτύπωσης, με τις εικασίες να πάνε και να έρχονται.

Interesting that Matip, Gomez and Thiago don't have the new kits up!🤨 #LFCpic.twitter.com/RfpGnkqSHF