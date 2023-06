Μόνο τα τυπικά φαίνεται πως απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κάι Χάβερτς στην Άρσεναλ, μιας και οι Gunners κατέληξαν σε συμφωνία με την Τσέλσι για το συνολικό ποσό των 75 εκατ. ευρώ!

Την πρώτη της καλοκαιρινή προσθήκη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Άρσεναλ! Έπειτα από τη συμφωνία τους με τον Χάι Χάβερτς, οι Gunners πλέον βρίσκονται μια ανάσα μακριά από deal και με την Τσέλσι για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια στο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα 5,8 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους!

Πλέον φαίνεται πως απομένουν μονάχα τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γερμανού ποδοσφαιριστή, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Τσέλσι έπειτα από μια γεμάτη τριετία.

Από εκεί και πέρα πάντως ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Άρσεναλ δεν σταματάει στην προσθήκη του 24χρονου, καθώς στο Λονδίνο δουλεύουν παράλληλα και την υπόθεση του Ντέκλαν Ράις που αποτελεί τον πρώτο στοχο για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

Kai Havertz, first Arsenal signing as deal will be completed in the next hours — here we go ✅⚪️🔴 #AFC



◉ £60m guaranteed fee;



◉ £5m add-ons;



◉ Long term deal agreed;



◉ Medical tests to be scheduled.



Havertz will sign the contract this week, documents are being prepared. pic.twitter.com/ZatVvO7dRF