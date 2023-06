Η Μάντσεστερ Σίτι είναι κοντά στις πρώτες της μεταγραφικές κινήσεις για την θερινή μεταγραφική αγορά με την απόκτηση των διεθνών Κροατών Ματέο Κόβασιτς και Γιόσκο Γκβάρντιολ.

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε την πιο επιτυχημένη χρονιά της ιστορίας της, καθώς πέτυχε ένα «πολυπόθητο» τρεμπλ. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα για ακόμα μια χρονιά απέδειξε πως είναι η καλύτερη του Νησιού, καθώς κατέκτησε Premier League και FA Cup, ενώ για πρώτη φορά στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης σηκώνοντας το πρώτο της Champions League.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως οι Πολίτες δεν θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο και μάλιστα είναι κοντά στις πρώτες δυο προσθήκες τους. Μάλιστα έχουν ένα κοινό, καθώς είναι αμφότερες... made in Croatia.

Manchester City are closing in on Mateo Kovacić deal — it’s matter of details as the agreement with Chelsea looks finally imminent. 🚨🔵🇭🇷 #MCFC Understand City are convinced to get it done and sealed this week. Personal terms agreed two weeks ago, Kovacić wants Man City. pic.twitter.com/FksQYnbkKx

Ο λόγος για τους διεθνείς με την Χρβάτσκα Ματέο Κόβασιτς και Γιόσκο Γκβάρντιολ. Η Σίτι αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να «τελειώσει» τη συμφωνία με την Τσέλσι και να κάνει δικό της τον 29χρονο χαφ και στη συνέχεια θα εστιάσει στην περίπτωση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Λειψία μέχρι το 2027 και οι Ταύροι αξιώνουν περισσότερα από 80 εκατομμύρια ευρώ.

Right after Kovacić deal, Man City will push again for top target Josko Gvardiol — as personal terms are on the verge of being agreed with Croatian CB. 🚨🔵🇭🇷 #MCFC



Negotiations needed with RB Leipzig as they want way more than reported €80m fee, still hoping to keep Josko. pic.twitter.com/xc5MzRtBEG