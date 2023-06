«Τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι ψάχνουν απεγνωσμένα να αγοράσουν ένα εισιτήριο διαρκείας για την επόμενη σεζόν.

Η επίτευξη του τρεμπλ έκανε τους οπαδούς των Πολιτών να ξεσηκωθούν ακόμα περισσότερο για να αγοράσουν ένα εισιτήριο διαρκείας που θα τους εξασφαλίσει την παρουσία τους στα εντός έδρας παιχνίδια της επόμενης σεζόν. Αυτή η «τρέλα» είχε ως απότελεσμα 120.000 φίλαθλοι να έχουν μπει σε σειρά αναμονής.

Τον ίδιο αριθμό μετράει αυτή τη στιγμή και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ την ίδια ώρα η Τότεναμ έχει περίπου 98.000 οπαδούς σε αναμονή.

