Η Άρσεναλ τα έχει βρει σε όλα με τον Κάι Χάβερτς και πλέον προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή με την Τσέλσι για την ολοκλήρωση του deal.

Μπορεί η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης να μην προχώρησε, όμως φαίνεται πως ο Κάι Χάβερτς είναι... αποφασισμένος να φύγει από την Τσέλσι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί ο διεθνής Γερμανός μεσοεπιθετικός τα έχει βρει σε όλα με την Άρσεναλ και πλέον οι Κανονιέρηδες προσπαθούν να κλείσουν τη συμφωνία με τους Μπλε.

Οι Λονδρέζοι έκαναν τις πρώτες επαφές με τους Μπλε με μια... αναγνωριστική πρόταση 40 εκατομμυρίων λιρών, η οποία απορρίφθηκε. Η ομάδα του Τοντ Μπόελι κοστολογεί τον Γερμανό στις 75 εκατομμύρια λίρες, όμως οι άνθρωποι της Άρσεναλ πιστεύουν πως η τιμή του θα... πέσει.

Ο 23χρονος τελείωσε τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ της κάκιστης Τσέλσι, έχοντας εννέα γκολ (όσα και ο Στέρλινγκ) και μια ασίστ σε 47 εμφανίσεις. Οι Λονδρέζοι τον αγόρασαν το 2020 αντί 80 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και μέτρησε 32 γκολ και 15 ασίστ σε 139 συμμετοχές. Με τους Μπλε σήκωσε Champions League, με δικό του γκολ, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και UEFA Super Cup.

Kai Havertz has been very clear with all parties involved in the deal: he wants to play for Arsenal after green light on contract this week 🚨⚪️🔴 #AFC



Personal terms agreed, new bid to be submitted soon.



Understand there’s hope to get deal done after the international break. pic.twitter.com/STTCSwnfWA