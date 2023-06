Στην ανακοίνωση της απόκτησης του Ντέγιαν Κουλουσέφσκι με κανονική μεταγραφή προχώρησε η Τότεναμ, με τον Σουηδό να υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Τα λευκά της Τότεναμ θα συνεχίσει να φοράει ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι για τις επόμενες πέντε σεζόν!

Όπως είχε γνωστό τις τελευταίες ώρες, οι Spurs ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Γιουβέντους για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σουηδού και τελικά ανακοίνωσαν το deal για την απόκτησή του με συμβόλαιο έως το 2028.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό δηλαδή ελαφρώς χαμηλότερο από τα 35 εκατομμύρια ευρώ που όριζε η ρήτρα αγοράς στο συμβόλαιο του δανεισμού του.

Οι εμφανίσεις του ωστόσο στην Premier League με την Τότεναμ έπεισαν το κλαμπ να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή, χαρίζοντάς του μάλιστα κι ένα πολυετές συμβόλαιο που τον δένει στο Λονδίνο τουλάχιστον για μια ακόμα πενταετία.

Deki is here to stay 🫶



We are delighted to announce the permanent signing of Dejan Kulusevski from Juventus! 🤍