Έντερσον: «Ο Ρούμπεν Ντίας ξέρασε στην τσάντα της μαμάς του Γκρίλις μετά από δύο σφηνάκια» (vid)

Ο Έντερσον αποκάλυψε ένα παρασκήνιο από τους πανηγυρισμούς της Μάντσεστερ Σίτι τονίζοντας πως ο Ρούμπεν Ντίας ξέρασε στην τσάντα της μητέρας του Γκρίλις μετά από δύο σφηνάκια.

Μπορεί ο Έντερσον να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την εθνική Βραζιλίας στην Βαρκελώνη για ένα φιλικό που θα δώσει κόντρα στην Γουινέα, ωστόσο στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου, οι δημοσιογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν και για το τρεμπλ, που κατέκτησε με την Μάντσεστερ Σίτι.

Μεταξύ αυτώ κάποιες ερωτήσεις αναφέρθηκαν και στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν με τον Βραζιλιάνο κίπερ να αναφέρεται σ' ένα περιστατικό που δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τότε.

Ο Έντερσον ανέφερε πως ο συμπαίκτης του, Ρούμπεν Ντίας ξέρασε μετά από δύο σφηνάκια που ήπιε και μάλιστα πέτυχε την τσάντα της μητέρας του συμπαίκτη του, Τζακ Γκρίλις.

«Υπάρχουν μερικοί παίκτες στην ομάδα που δεν πίνουν, αλλά έκαναν μία εξαίρεση. Ένας απ' αυτούς είναι ο Ρούμπεν Ντίας, αλλά δεν δούλεψε καλά για κείνον. Δύο σφηνάκια και ξέρασε τα πάντα. Και ίσως δεν το πιστέψετε, αλλά πήγε όλο πάνω στην τσάντα της μητέρας του Τζακ Γκρίλις».

