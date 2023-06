Ένα βιντεάκι που διέρρευσε στα social media και αποκάλυπτε τις εργασίες αναοικοδόμησης στο «Ανφιλντ» εξόργισε τη Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα ένας εργάτης να χάσει τη δουλειά του.

Τη δουλειά του έχασε ένας εργάτης στα έργα ανοικοδόμησης του «Ανφιλντ» όταν κατηγορήθηκε πως διέρρευσε βίντεο στα media που αποκάλυπταν την εξέλιξη στο εργοτάξιο.

Ο λόγος για τον Κεν Μουρ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα συμμετείχε στις εργασίες που γίνονταν στο γήπεδο της Λίβερπουλ με γνώμονα την επέκταση της χωρητικότητας στις 61 χιλιάδες θέσεις.

Παρόλα αυτά, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έδειχνε εικόνες από το ανανεωμένο «Ανφιλντ» οδήγησε στην απόλυση του εργαζόμενου, ο οποίος πάντως από την πλευρά του στη συνέχεια διέψευσε πως διέρρευσε το σχετικό βίντεο.

«Απολύθηκα από τη Λίβερπουλ για ένα βίντεο που δεν δημοσίευσα. Δεν έχω ιδέα πώς απέκτησε τέτοιες διαστάσεις» ανέφερε ο Μουρ στην εξήγησή του.

Θυμίζουμε πως η ανοικοδόμηση του «Άνφιλντ» πρόκειται για ένα έργο που θα κοστίσει ένα ποσό κοντά στις 80 εκατομμύρια λίρες στους Reds και προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας με ακόμα επτά χιλιάδες νέες θέσεις.

Sacked by @LFC for a video I didn't post 🤷‍♂️ @ZAGKAG1811 @MisterDrone no idea how it got so big so quick 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CgpC8oPuJx