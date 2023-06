Ο Ρομελού Λουκάκου συναντήθηκε με τους επικεφαλής της Αλ Χιλάλ, με τους Σαουδάραβες να προσφέρουν 21 εκατομμύρια λίρες ετησίως και τον Βέλγο να ζητά περισσότερα για να πει το «ναι».

Ο Ρομέλου Λουκάκου φέρεται να συναντήθηκε με αξιωματούχους της Αλ Χιλάλ για να συζητήσουν το deal της μεταγραφή του στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας τη Δευτέρα, αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένος από την προσφορά τους και πιστεύεται ότι θα γυρίσει την πλάτη του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μόνο για ένα πιο προσοδοφόρο deal!

