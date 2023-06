Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί ο Κάρλο Αντσελότι κατέθεσε μήνυση στην Έβερτον αναφορικά με εμπορικές τους συμφωνίες, δύο χρόνια έπειτα από την αποχώρηση του.

Στα δικαστήρια οδηγούνται Κάρλο Αντσελότι και Έβερτον. Ο πολυνίκης προπονητής του Champions League δυο χρόνια έπειτα από την αποχώρηση του από τα Ζαχαρωτά και την επιστροφή του στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ κατέθεσε μήνυση κατά του βρετανικού κλαμπ που συνεργάστηκαν από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το καλοκαίρι του 2021.

Οι δικηγόροι του Ιταλού κόουτς έκαναν καταγγελία κατά της διοίκησης του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ το βράδυ της Παρασκευής (9/6) και σύμφωνα με την κλήτευση πρόκειται για «γενικές εμπορικές συμφωνίες και συμβόλαια», χωρίς να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρεις.

Η μήνυση του κόουτς της Βασίλισσας είναι ακόμα μια πληγή στην... λαβωμένη οικονομικά Έβερτον, η οποία πασχίζει να μαζέψει το κεφάλαιο που χρειάζεται για για την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου γηπέδου της, στο Μπράμλεϊ-Μουρ Ντοκ. Σε αυτό το πλαίσιο τα Ζαχαρωτά αναμένεται να πουλήσουν αρκετούς παίκτες μέσα στο καλοκαίρι για να καλύψουν τις «τρύπες».

Carlo Ancelotti suing Everton in high court, two years after leaving club as manager. Story by @simon_goodley https://t.co/mL02boFyYR