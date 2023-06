Ποστέκογλου: «Να φτιάξουμε μια Τότεναμ για την οποία θα είναι περήφανοι οι οπαδοί»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως οπαδός της Τότεναμ και έστειλε το μήνυμα του στους οπαδούς των Σπερς ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι με κάθε επισημότητα ο διάδοχος του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Τότεναμ. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και με βίντεο που αναρτήθηκε στα Social Media των Λονδρέζων έστειλε το μήνυμα του στους οπαδούς ενόψει της ερχόμενης σεζόν. Ο νέος κόουτς των Σπερς τόνισε πως ο στόχος θα είναι η δημιουργία μιας ομάδας που θα κάνει περήφανο τον κόσμο της ομάδας.

Welcome to Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou 🤍 pic.twitter.com/OMXjY9XFhi

«Γεια σε όλους, είναι υπέροχο που επιτέλους αναλαμβάνω ως προπονητής αυτού του μεγάλου ποδοσφαιρικού συλλόγου. Ανυπομονώ πραγματικά για το έργο μας, νομίζω ότι είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για εμάς να ξεκινήσουμε τώρα μια νέα κατεύθυνση, να παίξουμε ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ενσωματώνει τις αξίες και τις παραδόσεις αυτού του φανταστικού ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια ομάδα για την οποία θα μπορείτε να είστε όλοι περήφανοι και, το πιο σημαντικό, να ενθουσιαστείτε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, δεν θα αφήσουμε κανένα λιθαράκι, εγώ, το επιτελείο και οι παίκτες για να βεβαιωθούμε ότι όταν έρθει το πρωτάθλημα θα είστε τόσο ενθουσιασμένοι όσο εγώ για την επόμενη σεζόν .

Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο, ιδιαίτερα στον πρώτο μας εντός έδρας αγώνα, και ανυπομονώ για το ταξίδι που ακολουθεί», ανέφερε ο Άγγελος Ποστέκογλου.

A message from our new Head Coach 🗣 pic.twitter.com/JjG4pdCEPk