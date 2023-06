Μια δυσάρεστη εμπειρία είχε ο Γκάρι Νέβιλ ο οποίος βρήκε το πανάκριβο SUV του τρακαρισμένο, αλλά παρ'όλα αυτά δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφία με τον υπεύθυνο της ζημιάς.

Ίσως οι συχνοί on air τσακωμοί του με τον Τζέιμι Κάραχερ περί Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Sky Sports να έχουν δώσει την εικόνα ενός όχι και τόσο... ψύχραιμου ανθρώπου, όσον αφορά τον Γκάρι Νέβιλ.

Ο θρύλος των Κόκκινων Διαβόλων ωστόσο απέδειξε πως μπορεί να διαχειριστεί ακόμα και δυσάρεστες καταστάσεις με αξιοζήλευτη ηρεμία.

Ο 48χρονος είδε το αυτοκίνητό του, ένα θηριώδες Land Rover αξίας 70.000 ευρώ, τρακαρισμένο πάνω από τον μπροστά δεξιό τροχό, όμως δεν φάνηκε να τρελαίνεται ιδιαίτερα. Μάλιστα, αφού τα... βρήκε με τον υπεύθυνο της ζημιάς, τον οδηγό ενός βαν που όπως φαίνεται είναι οπαδός του ποδοσφαίρου, χωρίς προβλήματα δεν είπε «όχι» και στη selfie φωτογραφία που του ζήτησε.

Gary Neville's £61,000 Land Rover is hit by a van outside his Stock Exchange Hotel in Manchester https://t.co/BO4KV0a0G5 pic.twitter.com/lo0DZIOinz