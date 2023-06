Ο απίθανος «κεραυνός» του Χούλιο Ενσίσο της Μπράιτον απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε γκολ της σεζόν στην Premier League μετά από σχετική ψηφοφορία του κοινού.

Μπορεί να είναι μόλις 19 ετών και να διανύει την πρώτη του χρονιά στο Νησί, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον Χούλιο Ενσίσο να πάρει σπίτι του το βραβείο του γκολ της σεζόν για την Premier League.

