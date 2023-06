Έντερσον: «Φοράω το ίδιο εσώρουχο για μία ολόκληρη σεζόν για γούρι»

Ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, Έντερσον, σε συνέντευξη του στο TNT, αναφέρθηκε στο γούρι του, το οποίο είναι να παίζει σε όλα τα παιχνίδια της σεζόν με το ίδιο εσώρουχο.

O Έντερσον είναι... συλλέκτης πρωταθλημάτων, καθώς έχει κατακτήσει επτά τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πήρε δύο διαδοχικά με τη φανέλα της Μπενφίκα (2015-18) και πέντε Premier League σε έξι χρόνια ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι από το 2018 έως το 2023 και έχασε μόνο το 2020 που το πήρε η Λίβερπουλ.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας των πρωταθλητών Αγγλίας έδωσε συνέντευξη στο TNT Sports και μεταξύ άλλων «αποκάλυψε» το... ιδιαίτερο γούρι του. «Έχω το γούρι να φοράω το ίδιο εσώρουχο σε κάθε αγώνα. Είναι ένα ανά σεζόν, επειδή φοριέται πολύ. Στην πρώτη σεζόν με την Μπενφίκα ήμουν σε φάση: "Όταν παίζω θα το φοράω". Και στα τελευταία οχτώ χρόνια, έχω κατακτήσει εφτά πρωταθλήματ. Δουλεύει αυτό λοιπόν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κίπερ των Πολιτών.

🎙️ Ederson: “I have the superstition of wearing the same underwear every game. Every game, I always wear the same underwear...it's one per season because it wears out a lot."



After winning seven league titles in 8 seasons at Man City and Benfica, it seems to be working.” pic.twitter.com/JLderjw2ma