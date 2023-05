Το πέμπτο πρωτάθλημα σε μια επταετία στο Νησί συνοδεύθηκε κι από το τέταρτο βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος άφησε πίσω του τους Έμερι, Αρτέτα, Ντε Τζέρμπι, Χάου και Σίλβα.

Το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς στη φετινή Premier League κατέληξε στον πρωταθλητή. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πανηγύρισε το πέμπτο του πρωτάθλημα σε μια επταετία στην άκρη του πάγκου της Μάντσεστερ Σίτι και η πορεία των Σίτιζενς που συνδυάστηκε με τον τίτλο τού χάρισε το τέταρτο ανάλογο βραβείο της τροπαιοθήκης.

Ο Καταλανός επικράτησε στην ψηφοφορία του πάνελ της διοργανώτριας αρχής απέναντι σε προπονητές όπως ο Μίκελ Αρτέτα που άγγιξε τον τίτλο με την Άρσεναλ, ο Ουνάι Έμερι που έβγαλε την Άστον Βίλα στην Ευρώπη από εκεί που όδευε για υποβιβασμό, ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι της θεαματικής και επίσης «Ευρωπαίας» Μπράιτον αλλά και ο Έντι Χάου που επανέφερε τη Νιούκαστλ στους ομίλους του Champions League μετά από 21 χρόνια. Υποψήφιος ήταν και ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, για την υπερβατική πορεία της Φούλαμ η οποία εξασφάλισε από πολύ νωρίς την παραμονή της.

Η τέταρτη κατάκτηση του Γκουαρδιόλα τον φέρνει πλέον μόνο του στη 2η θέση της all-time λίστας στην Premier League, πίσω μόνο από τον θρυλικό Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ο οποίος μετρά τα... τριπλάσια βραβεία (12), καθιστώντας μάλλον άπιαστη την επίδοσή του.

Μετά κι από αυτό το βραβείο επισφραγίστηκε η σαρωτική χρονιά της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς εκτός από τον Γκουαρδιόλα βραβεύτηκε κι ο Έρλινγκ Χάαλαντ και μάλιστα δις, ως ο Παίκτης της Χρονιάς αλλά και ο κορυφαίος νέος παίκτης της σεζόν.

