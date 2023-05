Ο νέος προπονητής της Τσέλσι, Μαουρίτσιο Ποκετίνο, φέρεται να μην θέλει τον δανεικό απ' την Ατλέτικο Ζοάο Φέλιξ στην ομάδα του την επόμενη σεζόν.

Ο Ζοάο Φέλιξ πέρασε το δεύτερο μισό της σεζόν ως δανεικός στο Στάμφορντ Μπριτζ από την Ατλέτικο Μαδρίτης και παρά τις εικασίες σχετικά με το μέλλον του με τους Μπλε και την επιθυμία να μονιμοποιήσουν τον δανεισμό του αυτό το καλοκαίρι, ο Ποτσετίνο έχει πει στους διοικούντες το κλαμπ ότι δεν θέλει τον Πορτογάλο επιθετικό.

Ο Αργεντινός κόουτς φαίνεται πως δεν εντυπωσιάστηκε από την παρουσία του διεθνούς στο δυτικό Λονδίνο από τον Ιανουάριο. Θυμίζουμε ότι αγωνίστηκε 20 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με τους "μπλε", πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ. Ωστόσο, έχασε τη θέση του στο αρχικό σχήμα υπό τον υπηρεσιακό προπονητή Φρανκ Λάμπαρντ. Ξεκίνησε τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν στον πάγκο.

Ο 23χρονος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ατλέτι τον Ιανουάριο, πριν μεταβεί στην Τσέλσι. Το συμβόλαιό του στο Wanda Metropolitano λήγει πλέον το 2027 με την ομάδα της La Liga να προστατεύει το περιουσιακό της στοιχείο. Ο πρόεδρος των «ροχιμπλάνκος» επιβεβαίωσε ο ίδιος πως: «Πληροφορηθήκαμε ότι ο Ποτς δεν υπολογίζει με τον Ζοάο Φελίξ για την Τσέλσι. Θα επιστρέψει εδώ, θα δούμε... δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα».

Ο Φέλιξ ήρθε στους Κολτσονέρος από την Μπενφίκα το 2019 έναντι 127,2 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούνταν τότε ένας από τους πιο συναρπαστικούς νέους της Ευρώπης. Με την ερυθρόλευκη πραγματοποίησε 131 συμμετοχές, σκοράροντας 34 γκολ και δίνοντας 18 ασίστ.

💣🚨| Mauricio Pochettino does NOT want João Félix in his Chelsea squad next season.



[🎖️: @medinamarca, Isaac Suárez] pic.twitter.com/fmAKCCchAh