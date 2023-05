Οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας τίμησαν ξανά τη μνήμη του σπουδαίου «ποιητή» της rave και αθεράπευτα ερωτευμένου με του «Eagles» Μάξι Τζαζ με ένα εντυπωσιακό κορεό στο τελευταίο ματς της σεζόν.

Το πρόσωπό του με το βλέμμα κατεβασμένο στη μέση μιας κόκκινης και μπλε «θάλασσας», συνοδευμένο με μια από τις πιο δυνατές φράσεις των στίχων του. «Αυτή είναι η εκκλησία μου(μας), εδώ θεραπεύω τις πληγές μου (μας)». Έτσι επέλεξαν οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας να τιμήσουν τον «δικό τους» Μάξι Τζαζ. Τη φωνή των Faithless. Τον «Θεό» DJ. Τον ποιητή της Rave. Τον πιστό οπαδό τους. Σε έναν απ' τους πιο ιερούς τόπους. Στο «Σέλχαρστ Παρκ». Στο «God is a DJ» ο Μάξι Τζαζ υμνεί την καθαρτική δύναμη της μουσικής και του ρόλου ενός DJ ως δημιουργού, πνευματικού οδηγού και επιμελητή των ήχων. Ίσως ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε πιο ρητά με τις δυνατότητες κάθαρσης του... clubbing, νομιμοποιώντας και απενοχοποιώντας την τελετουργία του raving πάνω σε υπνωτικές βιβλικές συνθέσεις.

Γεννημένος από Τζαμαϊκανούς γονείς στο Νότιο Λονδίνο, ο Μάξγουελ Φρέιζερ κατά κόσμον Μάξι Τζαζ έζησε στο συναπάντημα των ήχων που παρήγαγε όσο «ενοχλούσε» την τεράστια συλλογή βινυλίων του και στα στένα γύρω από το Σέλχαρστ Παρκ. Στο ναό του. Στο σπίτι της Κρίσταλ Πάλας. Για χρόνια, έδινε μια κασέτα με beats σε πολλά υποσχόμενους νεαρούς Λονδρέζους ράπερς και τους ζητούσε να γράψουν μερικά λόγια. Πολλοί από αυτούς χάνονταν λίγους μήνες μετά.... Ήξερε ότι κάπου θα είχαν μπλέξει. Αποφάσισε λοιπόν να αρχίσει να γράφει αυτός τις «λέξεις». Στα μέσα της δεκαετίας του '90, όντας στα τέλη της δεκαετίας των 30 του, σχημάτισε τους Faithless μαζί με τους Sister Bliss, Rollo και Jamie Catto. Όλοι τους περίπου 10 χρόνια νεότεροι του.Με την Bliss να παρέχει τις μελωδίες και τον Rollo τα remixes και την παραγωγή, ο Μάξι Τζαζ επινόησε στίχους που συχνά έφταναν σε ποιητικά ύψη. Συνήθως ξεκινούσε να γράφει τη νύχτα και οι περισσότερες λέξεις που έβγαιναν στην αρχή ήταν σκουπίδια όπως έχει παραδεχτεί. «Αλλά μετά, σταματούσαν να βγαίνουν από το κεφάλι σου και άρχισαν να εμφανίζονται από την καρδιά σου, και τότε ήταν που γινόταν καλό».

Οι ατάκες του πολυφημισμένου Insomnia «δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα και πιάνουμε το στυλό στο σκοτάδι» ήταν επίσης από την πραγματική ζωή. «Είχα μετρητή ρεύματος και όταν τελείωναν τα λεφτά, έπαιρνες έξι ή επτά λίρες πίστωση και μετά - "Μπουμ!". - τα φώτα έσβηναν. Έτσι συνήθιζα να γράφω υπό το φως των κεριών».Ο Μάξι Τζαζ μίλησε για την αϋπνία, τις δυσκολίες και τη σημασία της αγάπης του εαυτού ήδη από το ντεμπούτο άλμπουμ των Faithless, "Reverence" - η απελπισία του και το όνομα που επέλεξε το συγκρότημα έρχονται σε αντίθεση με τη δική του βουδιστική πίστη.

Η ισχύς των στίχων του Τζαζ προερχόταν από την απτή αίσθηση ότι δεν έβλεπε τον εαυτό του καθόλου ως θεό. Περισσότερο σαν αγγελιαφόρο και οπαδό. Το 2010 όταν η Πάλας βιώνε τη δική της κόλαση αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, στη δεύτερη κατηγορία, και είχε μπει σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης, ο Μάξι Τζαζ μέχρι να ορθοποδήσει αποφάσισε ότι ήταν καιρός να δώσει κάτι πίσω στον σύλλογο που υποστήριζε από παιδί. Οργάνωσε μια σειρά συναυλιών των Faithless και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις πωλήσεις των εισιτηρίων κατευθύνθηκαν στην ακαδημία του συλλόγου. Ως ένδειξη εκτίμησης, η ομάδα του προσέφερε τότε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή. Εκείνη την περίοδο έκανε την περίφημη ερωτική εξομολόγηση για τον σύλλογο «Αγαπώ την Κρίσταλ Πάλας περισσότερο από ό,τι αγαπώ το ποδόσφαιρο».

Wonderful display today in memory of Maxi Jazz. No one does it better! #homesdalefanatics pic.twitter.com/CeLFrgOTEU