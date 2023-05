Υπέγραψε στην Λίβερπουλ για ένα χρόνο ακόμη ο Άντριαν

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα ο Άντριαν της Λίβερπουλ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους «Ρεντς» για έναν χρόνο ακόμη.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Άντριαν της Λίβερπουλ θα παραμείνει στην ομάδα για έναν χρόνο ακόμα, αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ. Απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

EXCL: Adrian stays at Liverpool also next season as new deal has been signed and it will be unveiled soon. 🚨🔴✍🏻 #LFC



He will be part of Liverpool 23/24 team. pic.twitter.com/puhS6iuVJ7