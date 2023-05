Οι οπαδοί της Άρσεναλ επιφύλαξαν στον Μίκελ Αρτέτα εντυπωσιακή υποδοχή μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας, που δεν μπόρεσε να ξεκινήσει την ομιλία του για το τέλος της σεζόν.

Ήταν μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα και μια συντριπτική... πτώση για την Άρσεναλ φέτος. Οι «Κανονιέρηδες» ηγήθηκαν του πίνακα της Premier League στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου, αλλά στο τέλος στερήθηκαν τον πρώτο τους τίτλο από το 2004 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Παρόλα αυτά, υπήρχαν πολλά για να είναι περήφανοι οι υποστηρικτές του συλλόγου. Ο Μικέλ Αρτέτα και η ομάδα του τούς έδωσαν ελπίδα και το εισιτήριο για το Champions League.

Μετά το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς ο Ισπανός τεχνικός προσπάθησε να ευχαριστήσει τους παίκτες και τους οπαδούς, με τους τελευταίους να του χαρίζουν το πιο θερμό χειροκρότημα μέσα στο Emirates. Μάλιστα η υποδοχή τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να πει λέξη, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.

Όταν τελικά κατάφερε να ξεκινήσει την ομιλία του ανέφερε: «Ξέρουμε τι είναι ο προορισμός μας, είναι να φέρουμε την επιτυχία, τη χαρά και τα τρόπαια σε αυτόν τον σύλλογο, αλλά στο μεταξύ σας παρακαλώ να απολαύσετε το ταξίδι. Απολαύστε την παρέα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων ή πιο περήφανος που έχω σε αυτό το ταξίδι όλους εσάς, τους παίκτες και το προσωπικό, όλους στο σύλλογο. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας, την υπομονή σας και σας ευχαριστώ για την άνευ όρων αγάπη που δείχνετε προς την ομάδα, το προσωπικό, τον σύλλογο και όλους όσοι υποστηρίζουν αυτή την ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!»

