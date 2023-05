Η αποστολή της Λούτον επέστρεψε στην πόλη της ύστερα από την νίκη της στον τελικό ανόδου κόντρα στην Κόβεντρι και πάνω από 10.000 οπαδοί έστησαν... πάρτι για την υποδοχή των θριαμβευτών.

Μεγάλες στιγμές για την πόλη του Λούτον και για την τοπική ομάδα. Οι Hatters βγήκαν νικητές στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό ανόδου με την Κόβεντρι στο «Wembley», έβαλε στα ταμεία της 200 εκατομμύρια ευρώ και επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του Νησιού έπειτα από 31 χρόνια.

Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε στην πόλη της μετά τον θρίαμβο στο Λονδίνο και δέχτηκε αποθεωτική υποδοχή από περισσότερους από 10.000 οπαδούς που γιορτάζουν την ιστορική άνοδο της ομάδας τους στην Premier League.

