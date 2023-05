Η Τσέλσι έβγαλε... θράσος στα social media, αφήνοντας στην άκρη τα δικά της προβλήματα για να πικάρει τη Λιντς για τον υποβιβασμό της, επιστρατεύοντας μια ανάρτησή της από τον περασμένο Αύγουστο.

Μετά από τρία χρόνια στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου η Λιντς πήρε ξανά τον δρόμο του υποβιβασμού και επιστρέφει στην Championship, με στόχο η επάνοδος στην Premier League να μην αργήσει όσο την προηγούμενη φορά (16 χρόνια).

Η πικρία στις τάξεις των φιλάθλων της είναι δεδομένη κι αναμενόμενη, όμως εκτός από το ίδιο το βάρος της αποτυχίας τα Παγώνια καλούνται να αντιμετωπίσουν και την εξίσου αναπόφευκτη οπαδική... καζούρα. Μόνο που εκτός από οπαδούς, στον χορό του «πειράγματος» μπήκε και η επίσημη Τσέλσι μέσω των social media!

Οι Μπλε έχουν χρόνια κόντρα με τη Λιντς, από τα 60s και τα 70s και φρόντισαν να ρίξουν αλάτι στις πληγές της ομάδας του Γιόρκσαϊρ, «ξεθάβοντας» ένα υποτιμητικό post της Λιντς από το μεταξύ τους παιχνίδι στο «Έλαντ Ρόουντ» τον περασμένο Αύγουστου που είχε λήξει 3-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Το γεγονός ότι η Τσέλσι σημείωσε τη χειρότερη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας δεν... αποθάρρυνε στο ελάχιστο τους admin των social media, οι οποίοι και έκαναν quote τη λεζάντα που είχε χρησιμοποιήσει η Λιντς, «Πώς αλλάζει έτσι η ζωή», γράφοντας: «Πράγματι».

It certainly does. https://t.co/FlzA9pL0DM